Owsiak: Z dzisiejszą ekipą nie prowadzimy żadnego dialogu

Szef WOŚP stwierdził, że ubiegłoroczny sukces fundacji jest spowodowany przez fakt, że ludze "zostali sprowokowani słowami obelżywymi wobec Orkiestry". WOŚP rok temu zebrał ponad 100 milionów złotych.

Protesty ws. reformy sądownictwa. "P rogramowo nie biorę w tym udziału"

Jerzy Owsiak ocenił, że "jako osoba publiczna, związana z fundacją, która chce łączyć ludzi" nie może wpisywać się w dyskusję, w której tak wyraźnie przebiega linia podziału. – Mogę powiedzieć, że oceniam to jako wspaniały ruch społeczeństwa obywatelskiego. To fantastyczne, ludzie skrzyknęli się w sprawie, na której im zależy, przyjechali z całej Polski i byli razem – mówił.



Szef WOŚP uznał, że media zaniedbały proces powstawania społeczeństwa obywatelskiego po odzyskaniu wolności. – Tego media liberalne mogą się uczyć od prawicowych, które na krok nie odpuszczają swojej wizji. Kiedy się wydaje, że nikogo nie mogą porwać, że są głosem wołającym na puszczy, to potem nagle przychodzi godzina zero i ulica się zapełnia pochodem z flagami ONR. Umieli to robić 20 lat temu i potrafią dzisiaj (...). Widzimy teraz, jak bardzo musimy nauczyć się wolności i demokracji, aby nikomu nie pozwalać przy nich dłubać, puszczać do nas oka, abyśmy nie zadowalali się szczęściem na pół gwizdka i udziałem w igrzyskach – powiedział.



"Ja na politykach się zawiodłem"

– Wstrząsnęła mną afera podsłuchowa, bo pokazała zjazd wszelkich standardów. Ale potem skala łgarstwa przybrała jeszcze bardziej nieprawdopodobny poziom. Kiedy usłyszałem, że Polska to kraj w ruinie, poczułem, że ktoś mnie obraża, obraża nas wszystkich. Polska była w ruinie 30 lat temu – mówił Owsiak.