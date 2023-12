Sławomir Zieliński wraca do TVP. W stanie wojennym prowadził "Dziennik Telewizyjny"

Media ujawniają kolejne nazwiska pracowników "nowej" Telewizji Polskiej. Przypomnijmy, że w środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Do siedziby telewizji publicznej weszli anonimowi ludzie, którzy m.in. poturbowali poseł PiS Joannę Borowiak.

Eksperci i prawnicy podkreślają, że zmiany dokonywane w mediach publicznych i PAP na mocy sejmowej uchwały są bezprawne.

Sławomir Zieliński szefem biura programowego TVP

Portal Press.pl podał, że dyrektorem biura programowego "nowej" TVP został Sławomir Zieliński. Wśród jego zadań znajdzie się m.in. zarządzanie ofertą programową TVP1, TVP2, TVP Rozrywka i TVP Seriale.

Sławomir Zieliński pracował w TVP do 2016 r. Od kwietnia 2013 r. do połowy lutego 2016 r. kierował biurem programowym stacji. Koordynował także prace nad "Wiadomościami". W przeszłości był członkiem PZPR. Pracował w Radiokomitecie.

W stanie wojennym Zieliński prowadził "Dziennik Telewizyjny". Widzowie mogą go pamiętać także z "Teleexpressu". Zieliński był też zaangażowany w kampanię prezydencką Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 r.

"Na Woronicza wraca stary beton postkomunistyczny. Zieliński zaczynał w »Teleexpressie« w 1987 r. Takich jak on nazywano »dziećmi Główczyka« od nazwiska ówczesnego sekr. PZPR ds. propagandy. W epoce rządów Leszka Millera w l. 2001-2004 Zieliński dbał o interesy SLD na Woronicza" – zwrócił uwagę w mediach społecznościowych publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Piotr Semka.

"19:30". Nowa odsłona "Wiadomości"

W czwartek o godz. 19:30 zaprezentowano program informacyjny "nowej" Telewizji Polskiej. "19:30" – tak nazywa się nowa odsłona "Wiadomości" TVP. Prowadzącym został Marek Czyż. Materiały do pierwszego wydania serwisu przygotowali m.in.: Marcin Antosiewicz, Witold Tabaka oraz Dorota Bawołek (z Brukseli). Szefem redakcji został były reporter telewizji TVN Paweł Płuska.

Z doniesień medialnych wynika, że do zespołu "19:30" dołączył również Maciej Czajkowski, który do 2015 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji "Wiadomości". Jak przekazał portal wPolityce.pl, to Czajkowski był odpowiedzialny za szokującą czołówkę "Wiadomości" z 9 maja 2013 r. W materiale pokazano rosyjskie obchody Dnia Zwycięstwa. Czołówka wywołała wówczas oburzenie dużej części społeczeństwa i mediów.

