Z deszczu pod państwowe

W takim przypadku słabość do tego, co państwowe, pewnie wzięłaby jednak górę nad słabością do zwierząt. Tak jak w przypadku kopalń, głównie państwowych, które mogą w Polsce bezkarnie i bez przeszkód skracać życie nie tylko wszystkim zwierzętom, w tym futerkowym, lecz także ludziom, sprzedając fatalnej jakości węgiel, który w dużej mierze przyczynia się do powstawania smogu.