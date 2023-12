Były rzecznik PZPN z posadą w "nowej" TVP

Przez 11 lat Kwiatkowski odpowiadał za relacje z mediami polskiej reprezentacji piłkarskiej oraz PZPN. Niedawno Związek zerwał współpracę. Okazuje się, że Jakub Kwiatkowski szybko znalazł nową pracę.

"Publiczny nadawca przechodzi obecnie spore zmiany. Mają one rzecz jasna związek z powołaniem nowego rządu. Wygląda na to, że roszady personalne nie ominą także redakcji sportowej i po zaledwie kilku miesiącach ze stanowiskiem pożegna się Krzysztof Zieliński" – podał portal meczyki.pl. Jego miejsca ma zająć Jakub Kwiatkowski.

"TVP Sport posiada prawa do pokazywania meczów reprezentacji Polski, w której Kwiatkowski przecież nie tak dawno pracował. W przyszłym roku nowy dyrektor stacji nadzorował będzie dwie wielkie imprezy – IO w Paryżu i EURO 2024" – opisuje serwis.

Sienkiewicz wchodzi do mediów publicznych

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2).

Wielu ekspertów przekonuje, że zmiany te są wprowadzane niezgodnie z prawem. Krytyczny głos w sprawie zabrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ponadto posłowie PiS przeprowadzają liczne kontrole poselskie w mediach, które są w trakcie przejmowania przez nową władzę.

Apel o zaprzestanie działań dot. mediów publicznych wystosowała do premiera Donalda Tuska Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. "Zgodnie z artykułem art. 213 ust. 1 Konstytucji RP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, stojąca na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, apeluje do Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska o przywrócenie ładu prawnego i stosowanie obowiązującego prawa w zakresie wyboru władz mediów publicznych" – czytamy.

