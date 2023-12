"Nowy prezes" TVP wysłał maila do pracowników. "Po latach znów przywita naszych widzów Maciej Orłoś"

W środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

Decyzja wywołała polityczną burzę. Politycy PiS oraz część komentatorów i prawników wskazują, że działania podjęte przez Sienkiewicza są niezgodne z prawem.

"Nie będzie żadnej odpowiedzialności zbiorowej"

"Nowy prezes" TVP Tomasz Sygut wysłał w piątek maila do pracowników. "W Telewizji Polskiej nastąpiła zmiana. Zmiana tak bardzo wyczekiwana nie tylko przez Polaków, ale też obecnych pracowników i współpracowników TVP. Wiem, że z bólem patrzyliście państwo, jak TVP staje się najmniej wiarygodną marką medialną w Polsce. Zmienimy to. Wspólnie!" – napisał.

Sygut wskazał, że "w wielu jednostkach na swoich stanowiskach pozostały osoby powołane wcześniej, co jest najlepszym dowodem na to, że nie będzie żadnej odpowiedzialności zbiorowej". "Bardzo się cieszę, że do naszej telewizyjnej drużyny dołączył Jakub Kwiatkowski, który będzie odpowiadał za TVP Sport. Na swoje miejsce wraca też człowiek legenda, czyli Dariusz Szpakowski. Przyjście kolejnych osób jest kwestią najbliższych dni" – przekazał.

"Telewizja Publiczna wraca do swoich widzów"

"Za nami pierwsze wydanie programu »19.30«, głównego serwisu informacyjnego TVP. (...) W kolejnych dniach przywrócimy »Teleexpress«, gdzie po latach znów przywita naszych widzów Maciej Orłoś oraz »Panoramę«" – poinformował "prezes" przejętej Telewizji Polskiej.

"Telewizja Publiczna wraca do swoich widzów. Do każdego polskiego domu. Będzie miejscem, które łączy, a nie dzieli. Znów stanie się drugim domem wybitnych dziennikarzy, aktorów, muzyków, twórców i niezależnych ekspertów, którzy przez ostatnie lata omijali Woronicza szerokim łukiem. Znów zagra tu największa na świecie orkiestra ludzkich serc pod batutą Jurka Owsiaka. Będzie pięknie i normalnie. Bardzo na was liczę!" – czytamy.



Czytaj też:

Sławomir Zieliński wraca do TVP. W stanie wojennym prowadził "Dziennik Telewizyjny"

Czytaj też:

"Koszmarna nuda, omijanie tematów trudnych". Fala komentarzy po nowych "Wiadomościach"