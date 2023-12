Rewolucja w TVP. Ponad 20 nazwisk na liście do zwolnienia

Według ustaleń portalu wPolityce.pl, do związków zawodowych w TVP trafiła do konsultacji lista dziennikarzy Telewizji Polskiej, którzy mają zostać zwolnieni. Jest na niej ponad 20 nazwisk. Zwolniona ma zostać m.in. dotychczasowa prowadząca "Wiadomości" Anna Bogusiewicz.

Na liście znajdują się również takie nazwiska jak: Bajor, Warzocha, Jarosiewicz, Sobolewski, Stankiewicz, Piasecka, Pilszyk, Olszak-Tulicka, Ostaszkiewicz, Nowak, Nowina-Konopka, Łyżwiński, Krawiel, Krzykowski, Korab, Koretko, Kapinos-Maszenda, Klarenbach, Hałasik, Helsiner, Gałka, Gołębiewski, Gajownik, Drozd oraz Borkowska.

Rewolucja w Telewizji Polskiej

W środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej i powołał w ich miejsce nowe kierownictwo. Decyzja wywołała polityczną burzę. Politycy PiS oraz część komentatorów i prawników wskazują, że działania podjęte przez ministra Sienkiewicza są niezgodne z prawem.

W piątek "nowy prezes" TVP Tomasz Sygut wysłał maila do pracowników. "W Telewizji Polskiej nastąpiła zmiana. Zmiana tak bardzo wyczekiwana nie tylko przez Polaków, ale też obecnych pracowników i współpracowników TVP. Wiem, że z bólem patrzyliście państwo, jak TVP staje się najmniej wiarygodną marką medialną w Polsce. Zmienimy to. Wspólnie!" – napisał. Sygut wskazał, że "w wielu jednostkach na swoich stanowiskach pozostały osoby powołane wcześniej, co jest najlepszym dowodem na to, że nie będzie żadnej odpowiedzialności zbiorowej".

"Przewodniczącym Rady Nadzorczej" został Piotr Zemła. Marek Czyż poprowadził "19.30", czyli nowy program informacyjny. Materiały do pierwszego wydania serwisu przygotowali m.in.: Marcin Antosiewicz, Mateusz Lachowski, Witold Tabaka oraz Dorota Bawołek (z Brukseli). Szefem redakcji "19.30" został były reporter telewizji TVN Paweł Płuska. W zespole jest także m.in. Tomasz Marzec, ostatnio związany z NIK.

Czytaj też:

Roch Kowalski przechodzi z RMF FM do "nowego" TVP InfoCzytaj też:

"Koszmarna nuda, omijanie tematów trudnych". Fala komentarzy po nowych "Wiadomościach"