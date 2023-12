W Medyce protest rolników zawieszony. Oto, co obiecał minister

Rolnicy z organizacji "Podkarpacka oszukana wieś" prowadzą blokadę przejścia granicznego w Medyce od 23 listopada. Ich postulaty to m.in. dopłaty do kukurydzy, dodatkowe środki na kredyty płynnościowe oraz niepodwyższanie podatku rolnego w przyszłym roku.

Protest rolników w Medyce zawieszony

Minister Siekierski zapewnił, że oczekiwania rolników zostaną spełnione, jednak wymaga to czasu. Z kolei lider "Podkarpackiej oszukanej wsi" Roman Kondorów przekazał po rozmowie z ministrem, że protest zostanie zawieszony od niedzieli od 8.00 do 2 lub 3 stycznia. Dodał, że jeżeli otrzyma pisemną deklarację od premiera, że postulaty zostaną zrealizowane, to protest prawdopodobnie nie zostanie wznowiony.

W spotkaniu uczestniczył też wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który powiedział, że rząd Mateusza Morawieckiego obiecał 1 mld dopłat do kukurydzy, ale nie zapisał w budżecie środków na ten cel.

Siekierski obiecuje spełnienie postulatów

– Rozmawialiśmy w sprawie tych postulatów z ministrem finansów, w obecności premiera Donalda Tuska, i jest akceptacja, jeśli chodzi o dopłaty do kukurydzy. W tej sprawie jest już wniosek do Komisji Europejskiej o akceptację. Są zarezerwowane pieniądze na dopłatę do kukurydzy – powiedział minister Siekierski.

Siekierski twierdził, że została ustalona procedura ustawowa umożliwiająca samorządom zwalnianie rolników z podwyżki podatków w przyszłym roku. Jak powiedział, samorządy będą miały zwrot tej kwoty w roku 2025.

Dodał, że są przewidziane też pieniądze w ustawie budżetowej na dopłaty do kredytów płynnościowych w wysokości 2,5 mld zł z możliwością zwiększenia.

Czytaj też:

Blokada granicy w Dorohusku. Rolnicy żądają zakazu importu kolejnego produktu z UkrainyCzytaj też:

Kontrole dokumentów Ukraińców. Nagle dużo mniej samochodów z pomocą humanitarną