Życzenia świąteczne od redakcji "Do Rzeczy"

– Drodzy Czytelnicy, chcę Państwu życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Żeby to były święta rodzinne, spokojne, wesołe i żebyśmy przynajmniej na chwilę odpoczęli od tego wszystkiego, co nas otacza: od wielkiej polityki, zwad, napięć, walk. Żeby wróciło to, co jest w świętach najważniejsze – powiedział Paweł Lisicki.

– Żeby oderwać się na chwilę od tego straszliwego galimatiasu politycznego, międzynarodowego, geopolitycznego. Święta są do tego okazją, a nasz tygodnik na pewno będzie temu sprzyjał – podkreślił redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Błogosławieństwa Bożego Dzieciątka i wielu radosnych, świątecznych spotkań, pełnych miłości i nadziei życzy redakcja "Do Rzeczy".