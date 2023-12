Konfederacja: W przyszłym roku niskich i prostych podatków, więcej wolności i niepodległości

Zbliża się Boże Narodzenie. W związku z tym para prezydencka, liderzy polityczni, a także przedstawiciele wszystkich formacji składają Polakom świąteczne życzenia. Na nagraniu opublikowanym przez Konfederację życzenia złożyło kilkanaście osób działających w ugrupowaniu, w tym grupa posłów.

Święta Bożego Narodzenia. Konfederacja składa życzenia

– Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę spokojnych, dobrze przeżytych, rodzinnych, pełnych radości świąt, szczęśliwego Nowego Roku, dużo łaski Bożej, dużo satysfakcji ze wszystkiego, co robicie, sukcesów na każdym polu i codziennej radości zarówno przez święta, jak i przez cały następny rok – mówi Krzysztof Bosak.

– Polko i Polaku, przed nami Święta Bożego Narodzenia. Jako poseł Konfederacji życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Życzę miłości – całujcie się, przytulajcie i pamiętajcie, że rodzina jest najważniejsza – dodaje poseł Grzegorz Płaczek.

– Szanowni, kochani, pragnę serdecznie was pozdrowić i życzyć wam byście dobrze przygotowali się na nadejście naszego Pana Jezusa Chrystusa, który niech narodzi się również w naszych sercach. Zadbajcie o swoje wspólnoty, rodziny. Niech ten czas będzie poświęcony na ważne spotkania w rodzinnym gronie – mówi poseł Włodzimierz Skalik.

Niskich i prostych podatków, więcej wolności i niepodległości

– Wszelkiej pomyślności, spokoju, dużo cierpliwości do polityków, do polityki i poczucia bezpieczeństwa, które w tym czasie jest bardzo potrzebne. Wszystkiego dobrego – życzy poseł Krzysztof Tuduj.

Poseł Ryszard Wilk życzy Polakom m.in. tego, żeby politycy trzymali ręce we własnych kieszeniach, a Ewa Zajączkowska dodaje, by każdemu spełniły się jego własne, najskrytsze marzenia. – Sami najlepiej wiecie, czego potrzebujecie i życzę wam, żeby to wszystko spełniło się z nawiązką. Świąt pełnych miłości, ciepła, rodzinnej atmosfery, niskich i prostych podatków w nowym roku – dodaje.

Poseł Michał Wawer zwraca uwagę m.in. na to, by w przyszłym roku było więcej wolności i niepodległości, a Roman Fritz, by Polacy wzrastali razem ze Zbawicielem.

