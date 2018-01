Głośny wpis Szydło o akcjach charytatywnych. Twitter komentuje

"Akcje charytatywne są po to, by pomagać potrzebującym, a nie dla nierozumnej promocji tych, którzy je organizują. Każda pomoc bezinteresowna, płynąca z serca, jest bezcenna. Pomagajmy z pokorą, w poszanowaniu dla tych, którzy na tę pomoc czekają. Wielki szacunek dla pomagających" – napisała Beata Szydło, który w rządzie Mateusza Morawieckiego pełni funkcję wicepremiera ds. społecznych.

Tweet wicepremier wywołał falę komentarzy, ponieważ pojawił się akurat w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeden z użytkowników Twittera opublikował screen wywiadu, którego Szydło udzieliła jeszcze jako burmistrz gminy Brzeszcze. Mowa w nim m.in. o właśnie o WOŚP.

"To jest w sumie dość smutne, że była premier poczuła, że musi wbić szpilę. I jeszcze smutniejsze, że udaje iż chodzi jej o zasadę a nie jedną konkretną osobę" – skomentowała wpis Beaty Szydło blogerka Kataryna. Była premiera postanowiła jej odpowiedzieć. "Chodzi o zasadę. Nie ma szpili, proszę się nie smucić. Pomaganie to radość. I by tej radości i sensu pomagania nie zatracić trzeba w tym wszystkim zachować rozsądek i powściągliwość. Pomaganie jest wspaniałe" – wyjaśniła.