"Do Rzeczy" nr 1: Czy w 2024 r. grozi nam trzecia wojna światowa?

–Do pewnego momentu w krajach biednych istniało przekonanie, że modernizacja i wzbogacenie się mogą następować tylko przez westernizację. Ale to się już skończyło – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Zemsta Wschodu”.

– W którymś momencie w naszym kraju, ale nie tylko tu, może się pojawić silny społeczny resentyment, bazujący na przekonaniu, że dalsze tkwienie w UE nie oznacza już zysków, a jedynie straty. Czy Unia Europejska się rozpadnie?– rozważa Łukasz Warzecha w tekście “Nie polexit, a rozpad UE?”.

– Stolica Węgier oddaje hołd artyście, który „malował tak, jak się oddycha” – pisze Wiesław Chełminiak w artykule “Sztuka dla nowych czasów”.

– W tekście pośmiertnym „New York Times” nazwał go „zajadłym komunistą, który stał się bohaterem wolności słowa” i „człowiekiem, którego Polacy kochali nienawidzić”. Jedno i drugie to nieprawda; komunistą, przynajmniej formalnie, nie był, a do PZPR, mimo ponawianych prób, nie chciano go przyjąć. Sławę zdobył w czasach, w których o wolności słowa Polacy mogli jedynie marzyć, on zaś skwapliwie to wykorzystywał. Nie kochano go nienawidzić, ale nienawidzono, i to z całej mocy – zauważa Krzysztof Masłoń w tekście “Bohater podłych czasów”.

– Z dawnej drewnianej zabudowy zachowały się do dziś głównie kościoły, cerkwie i wiejskie chałupy. Jednak setki lat temu architekci tworzyli z tarcic i bali arcydzieła sztuki ciesielskiej. Czas i ogień wymazały je z krajobrazu. Z drewna powstały, w proch się obróciły – pisze Jacek Komuda w artykule “Zapomniana drewniana Polska”.

– Trzeba sobie jasno powiedzieć: Francja stała się dzisiaj ziemią misyjną, a bez wsparcia i obecności księży zagranicznych nawet ci już dzisiaj nieliczni praktykujący Francuzi zostaliby pozbawieni możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej i dostępu do sakramentów, o jakiejkolwiek innej formie życia wspólnotowego nie wspominając – stwierdza Agnieszka Golańska-Bault w tekście “Francja – ziemia misyjna”.

– Łagodne oblicze i stonowany temperament sekretarza generalnego ONZ, Antónia Guterresa, skrywają realizowane przez niego konsekwentnie dążenia do dokonania radykalnego przeobrażenia światowej gospodarki – pisze Jakub Wozinski w artykule “Nadsekretarz ludzkości”.

W najnowszym numerze również Piotr Semka o zamachu na publiczne media.

