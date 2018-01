Poseł Nowoczesnej: Wnioski o przerwę w obradach Sejmu to święte prawo opozycji

– To jest święte prawo opozycji i będziemy takie wnioski składać, bo one czemuś służą. Tylko chciałbym żeby chociaż raz marszałek je uszanował, bo one czemuś służą – mówił poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński w programie Bez Retuszu.