Piłka ręczna: Polacy zremisowali z Portugalią i nie zagrają na MŚ

Co prawda polscy szczypiorniści wygrali wcześniej wysoko z Kosowem i Cyprem, ale nie na tyle, by zapewnić sobie w niedzielę luksus remisu z Portugalią. Portugalczycy przystąpili do decydującego starcia z lepszym bilansem bramkowym i to im ewentualny wynik nierozstrzygnięty dałby awans do kolejnej fazy eliminacji MŚ. Tak też się stało.

Polska – Portugalia 27:27 (13:15)

Portugalia: Gomes, Figueira – Portela 5, Duarte 6, C. Martins 1, Branquinho 2, Silva 3, M. Martins 5, Ferraz 1, Borges 4, Rocha, Cavalcanti, Barros, Baptista, Magalhaes, Salina. Trener: Pereira.

Polska: Morawski, Wyszomirski, Szmal – Krajewski 2, Syprzak 2, Moryto 3, Daszek 1, Przybylski 5, Gierak 3, T. Gębala 6, Chrapkowski 4, Krieger 1, Walczak, Nogowski, Genda, M. Gębala. Trener: Przybecki.