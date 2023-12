PiS chce odwołać Sienkiewicza. Jest wniosek o wotum nieufności

"Gdyby Bartłomiej Sienkiewicz, pułkownik służb specjalnych delegowany przez Donalda Tuska do ministerstwa kultury miał odrobinę honoru, podałby się do dymisji. Ale na to nie możemy liczyć, więc właśnie złożyliśmy do marszałka sejmu wniosek o wotum nieufności. Klub Parlamentarny PiS oczekuje, że wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu" – napisał Błaszczak w środę na platformie X (dawniej Twitter).

twitter

Minister kultury odwołał władze mediów publicznych. PiS protestuje

Przed świętami Sejm podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Za głosowało 244 posłów, przeciw było 84, zaś 16 osób wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów PiS, którzy udali się do siedziby TVP przy ul. Woronicza. Prezes Jarosław Kaczyński przekazał, że politycy jego partii będą tam dyżurować w 10-osobowych grupach.

20 grudnia Ministerstwo Kultury poinformowało, że szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy.

Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek medialnych uznają działania Sienkiewicza za bezprawne. Politycy PiS mówią o "zamachu" na media publiczne, a koalicję rządzącą nazywają "koalicją 13 grudnia" (rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego).

Rada Mediów Narodowych wybrała nowego prezesa TVP

We wtorek RMN nieoczekiwanie powołała nowego prezesa TVP. Został nim Michał Adamczyk, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) i do niedawna prowadzący główne wydanie "Wiadomości". Dziennikarz od kilku dni aktywnie protestuje razem z politykami PiS przeciwko działaniom, jakie Sienkiewicz podjął w mediach publicznych.

– Zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu Telewizji Polskiej. Warunki są trudne, ale będziemy działać i obiecuję wszystko, co w mojej mocy, aby przywrócić ład korporacyjny. To tyle na wstępie, wracam do działania – ogłosił Adamczyk wczoraj wieczorem.

Według nieoficjalnych doniesień RMN wybrała go na szefa TVP stosunkiem głosów 3 do 2. Posiedzenie rady odbyło się zdalnie.

Kim jest Bartłomiej Sienkiewicz?

Urodzony w 1961 r. w Kielcach Bartłomiej Sienkiewicz jest historykiem, publicystą, politykiem oraz byłym funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa (UOP). W latach 1990-2022 pełnił funkcję oficera tej służby w stopniu podpułkownika.

Od 2013 do 2014 r. zajmował stanowisko ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. Po aferze taśmowej zniknął na jakiś czas z życia publicznego.

W 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji, startując z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu kieleckim. W 2023 r. uzyskał reelekcję. 13 grudnia br. został powołany na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska.

Czytaj też:

Prof. Dudek: Tusk liczy, że prezydent się nie odważy. A co będzie, jak się odważy?Czytaj też:

Prof. Szeremietiew o sytuacji w TVP: Realizowany jest plan opisany przez niemieckich dziennikarzy