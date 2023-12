Mirosław Rogalski zwolniony z TVP. Wiadomo, kto zajmie jego miejsce

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz

odwołał w środę 20 grudnia prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej

. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświa

dczenia resortu kultury

(zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Tego dnia nie odbyła się emisja "Wiadomości" TVP. Program powrócił w nowej odsłonie w czwartek.

Z kolei Krzysztof Czabański zwołał posiedzenia Rady Mediów Narodowych do końca roku. Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek, 26 grudnia. Na wtorkowym posiedzeniu zdecydowano, że nowym prezesem TVP został Michał Adamczyk, dotychczasowy dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI).

Kolejne zmiany w TVP. Mirosław Rogalski stracił pracę

Teraz serwis Wirtualne Media informuje nieoficjalnie o zmianie na stanowisku dyrektora Akademii Telewizyjnej Telewizji Polskiej. Z funkcji tej został odwołany Mirosław Rogalski, a jego miejsce zajmie Sławomir Matczak, który rozpocznie pracę od początku stycznia.

– Będę chciał, żeby dziennikarze TVP byli odważnymi ludźmi, nie bali się zadawania trudnych pytań, szanowali rozmówców, mieli własne zdanie i byli niepokorni. Tacy, jak kilku niesamowitych dziennikarzy sejmowych, którzy zadają świetne pytania i trzymają standardy. Przychodzącym do pracy będę przekazywał, żeby byli hardzi, godni i pamiętali o wolności, swojej ale też innych, nie przekraczali jej. To duże słowa, ale trzeba odbudować etos i warsztat dziennikarski. Chciałbym, żeby ludzie mieli zaufanie do Telewizji Polskiej. To ogromne zadanie – powiedział Matczak w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Nowy dyrektor zapowiada również przywrócenie w Akademii Telewizyjnej zdawanie kart ekranowych i mikrofonowych.

– Chciałbym, żeby dziennikarze TVP byli pod każdym względem zawodowcami – umieli mówić po polsku, mieli piękną dykcję i potrafili zachowywać się jak zawodowcy, a przy tym ludzie etyczni – stwierdził, zaznaczając, że "straszliwie zniszczono media publiczne i nasz piękny zawód, pomieszano to z prowokacjami i propagandą, dlatego trzeba to odbudować".

Sławomir Matczak ma już za sobą pierwszą wizytę w budynku przy Woronicza 17.

– Pracują w tragicznych warunkach, ale to piękny zespół, świetni dziennikarze. Spotkałem też kolegów z dawnych lat i byłem bardzo wzruszony, że znowu się zobaczyliśmy. Czuję się tak, jakbym dostał skrzydeł – podkreślał.

