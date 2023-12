Europoseł PiS pisze do komisarza UE. Chodzi o przejęcie mediów publicznych

"Dzisiaj skierowałem dwa pytania do komisarza Didiera Reyndersa w sprawie bezprawnego ataku na polskie media publiczne" – poinformował we wpisie na portalu społecznościowym X europoseł PiS Bogdan Rzońca.

Ze zrzutu ekranu wynika, że polityk Prawa i Sprawiedliwości napisał również wiadomość do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourowej.

"Czy Komisja Europejska analizuje status prawny następujących polskich mediów: TVP, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej (PAP)? Jak Komisja Europejska ocenia pozaustawowe działania rządu Donalda Tuska, które doprowadziły do nielegalnego przejęcia wyżej wymienionych mediów?" – pytał Rzońca.

PiS skarży się Verze Jourovej

20 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy. Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek mediów publicznych uznają działania Sienkiewicza za bezprawne. Politycy PiS mówią o "zamachu" na media. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że "sposób rozpoczęcia zmian w mediach publicznych budzi poważne wątpliwości prawne".

W Sejmie była marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwróciła uwagę wiceprzewodniczącej KE Verze Jourovej na działania nowej władzy ws. mediów publicznych. – Cieszymy się, że pani jest w tym dniu, bo na pani oczach dzieje się coś wyjątkowo złego, co dotychczas się nie działo – mówiła polityk Prawa i Sprawiedliwości. – Opozycja jest pozbawiona absolutnie wszystkiego. To jest koniec demokracji w Polsce. Liczymy na to, że UE będzie o tym wiedziała – dodała Witek. – To czarny dzień dla demokracji. Mamy atak rządu Tuska na publiczne media – podkreślił rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

