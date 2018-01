Rzecznik Dudy: Zarzucanie prezydentowi zdrady jest absurdalne

Krzysztof Łapiński był gościem porannego programu Radia Zet. Rzecznik Andrzeja Dudy podkreślił, że prezydent stara się nie przywiązywać nadmiernej wagi do ostrych słów krytyki, z jakimi się spotkał po odwołaniu Antoniego Macierewicza.

– Prezydent reaguje na to spokojnie i bez zbędnych emocji. Zmiany dokonały się na wniosek premiera, prezydent je podpisał i zaakceptował. Skoro premier takie wnioski skierował, to znaczy, że musiał mieć to również uzgodnione z liderem partii – zapewniał.

Łapiński stwierdził, że w przypadku odwołania Macierewicza nie doszło do żadnej formy szantażu, ani „układu”.

– Prezydent wiedział o odwołaniu Antoniego Macierewicza wtedy, kiedy wnioski dotarły do Kancelarii. Żadnych warunków i szantaży nie było – zapewnił.

Łapiński zapewnił, że prezydent jest gotów do współpracy z Mariuszem Błaszczakiem – nowym szefem MON-u.

– Takie spotkania były już w ubiegłym tygodniu. Od razu jest normalny kontakt. Jest trochę kwestii do omówienia. Prezydent cały czas jest gotowy do zgodnej współpracy – mówił Łapiński.

