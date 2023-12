Rząd Tuska ma przedstawić projekt ws. związków partnerskich

– Po konsultacjach z liderami partii, które wchodzą w skład koalicji 15 października, podejmiemy decyzję o rządowym lub poselskim charakterze tej inicjatywy ustawodawczej, ale mówimy tutaj o tygodniach, a nie miesiącach – poinformował szef rządu po posiedzeniu rządu.

– Jeszcze tej zimy ten projekt ustawy o związkach partnerskich będziemy procedować tak czy inaczej. Niezależnie od tego, kto będzie zgłaszał – przekazał Tusk.



Przygotowaniem projektu ma się zająć minister ds. równości Katarzyna Kotula. "Minęło 20 lat od pierwszej, złożonej w 2003 roku w Sejmie, ustawy o związkach partnerskich. Osoby LGBTQ+ zbyt długo już czekały na równość. Ruszamy z pracami i konsultacjami nad ustawą o związkach partnerskich. Stay tuned!" – napisała polityk na portalu X.

Ustawa o związkach partnerskich. "Powinniśmy ten proces zamknąć"

– Rozmawiałem z Hołownią, Kosiniakiem-Kamyszem i Tuskiem. Oni mówią wprost, że powinniśmy ten proces zamknąć – mówił w grudniu Krzysztof Gawkowski, pytany o ustawę o związkach partnerskich. – To jest kwestia umowy z partnerami, z którymi siedzieliśmy przy stole. (...) Jak pyta pan mnie, czy Lewica będzie lobbowała za związkami partnerskimi, żeby były w tej kadencji, to tak, zrobimy wszystko. Wierzę, że związki partnerskie w tej kadencji zostaną przegłosowane. Rozmawiałem z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Donaldem Tuskiem. Oni mówią wprost, że powinniśmy ten proces w ciągu tych czterech lat w jakieś kategorii zamknąć. I nie jest to tak, jak było z aborcją, że było twarde "nie" – powiedział polityk Lewicy.



12 grudnia Trybunał w Strasburgu orzekł, że "brak jakiejkolwiek formy prawnego uznania i ochrony par jednopłciowych w Polsce narusza Europejską Konwencję Prawa Człowieka".

