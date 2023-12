Nowe twarze "Panoramy". Ujawniono nazwiska

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę 20 grudnia prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji.

"Nowy prezes" TVP o powrotach dawnych prowadzących

Tomasz Sygut, wskazany przez Bartłomieja Sienkiewicza jako nowy szef TVP, wysłał w piątek maila do pracowników. Napisał w nim m.in., że "w wielu jednostkach na swoich stanowiskach pozostały osoby powołane wcześniej, co jest najlepszym dowodem na to, że nie będzie żadnej odpowiedzialności zbiorowej".

"Bardzo się cieszę, że do naszej telewizyjnej drużyny dołączył Jakub Kwiatkowski, który będzie odpowiadał za TVP Sport. Na swoje miejsce wraca też człowiek legenda, czyli Dariusz Szpakowski. Przyjście kolejnych osób jest kwestią najbliższych dni" – przekazał.

"Za nami pierwsze wydanie programu "19.30", głównego serwisu informacyjnego TVP. (...) W kolejnych dniach przywrócimy "Teleexpress", gdzie po latach znów przywita naszych widzów Maciej Orłoś oraz "Panoramę"" – poinformował.

Zmiany w TVP. Kto pojawi się w "Panoramie"?

Od momentu rewolucyjnych zmian w mediach publicznych niemal codziennie do przestrzeni publicznej docierają informacje o kolejnych dziennikarzach i prezenterach, którzy zdecydowali się na transfer do tvp. Wśród nich są m.in.: Piotr Bukowski, Damian Wilczyński i Daniel Chaliński, którzy, według portalu Wirtualne Media, zakończyli już współpracę z poprzednim pracodawcą i niedługo zasilą redakcję m.in. "Panoramy". Do tej pory wszyscy trzej pracowali w Radiu Eska. Ich debiut na antenie TVP ma być kwestią zaledwie kilku tygodni.

– Mogę potwierdzić, że złożyłem wypowiedzenie w Esce. Ale na razie nie chciałbym się wypowiadać na temat dalszych planów, bo ciałem i duchem jestem ciągle w Esce i na tym skupiam całą swoją uwagę – powiedział Piotr Bukowski w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Daniel Chaliński pracował też w Nowa TV, a w latach 2017-2022 był reporterem programu "Czarno na białym" w TVN24. Według doniesień serwisu, ma zostać reporterem politycznym "Panoramy" w TVP2. Szefem programu został Jarosław Kulczycki. Emisja "Panoramy" ma zostać przywrócona w najbliższych dniach.

Czytaj też:

Orłoś rządzi się w "nowej" TVP. Tym razem zaatakował Adamczyka. "Weź się człowieku od..."Czytaj też:

Użyto przemocy? Dziennikarze wyrzuceni z TVP nagrali wspólne oświadczenie