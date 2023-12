Prezes IPN spotkał się z Adamczykiem. "Śledzi sytuację z dużą uwagą"

"Podczas rozmowy prezes Michał Adamczyk przedstawił prezesowi Karolowi Nawrockiemu stan prawny i faktyczny w Telewizji Polskiej. Prezes IPN stwierdził, że śledzi sytuację z dużą uwagą i wyraził zaniepokojenie tym, co się dzieje wokół mediów publicznych. Podkreślił konieczność przestrzegania ładu prawnego przez wszystkich uczestników życia politycznego i publicznego" – czytamy na profilu TVP Info na portalu X.

twitter

"Prezes Adamczyk mówił też o trudnej sytuacji pracowników, których siłowo pozbawia się możliwości pracy, usiłuje bezprawnie zwalniać. Przedstawił też okoliczności w jakich przemocą i bezprawnie wyłączono sygnał TVP Info, uniemożliwiono realizację programów informacyjnych i publicystycznych a ramówki większości anten zostały zdemolowane" – opisuje z kolei portal wPolityce.pl.

Prezes IPN zaznaczył, że "silny protest budzi fakt usunięcia z anten TVP i stron internetowych telewizji filmów i programów, które współtworzy Instytut, które były często realizowane wspólnie przez TVP i IPN".

Premier Tusk: Nasze działania ws. mediów są zgodne z prawem

Szef PO przekonuje, że "prezesowi Kaczyńskiemu nie podoba się to, co dzieje się w mediach publicznych, szczególnie telewizji, ponieważ przez osiem lat przyzwyczajał siebie, swoją partię i Polskę, że są one własnością polityczną i finansową PiS i jego akolitów".

– Nasze działania ws. mediów publicznych są zgodne z prawem, jeśli są co do tego wątpliwości, może zdecydować wymiar sprawiedliwości, a nie Kaczyński czy Tusk, to z tym PiS nie jest w stanie się pogodzić – powiedział Donald Tusk. – My dysponujemy opiniami najwybitniejszych prawników, którzy nie mają żadnych wątpliwości, że działania ministra Sienkiewicza są zgodne z prawem i interesem publicznym. Mówię o prawnikach, którzy nie dostają za to pieniędzy i nie ryzykowaliby swojej reputacji, gdyby nie byli przekonani, że nasze działania są i pożądane, i zgodne z prawem – dodał.

– Nie ma wersji przywrócenia mediów publicznych narodowi, która nie wzbudziłaby furii Kaczyńskiego i PiS, oni nie pogodzili się z utratą władzy. Próbujemy przywrócić elementarną równowagę i przyzwoitość w mediach publicznych – podkreślił premier.

Szef rządu zapowiedział rozpoczęcie prac nad nową ustawą medialną.

Czytaj też:

Nowe twarze "Panoramy". Ujawniono nazwiskaCzytaj też:

Orłoś rządzi się w "nowej" TVP. Tym razem zaatakował Adamczyka. "Weź się człowieku od..."