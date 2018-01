Kolejna radna opuszcza Platformę Obywatelską – to pokłosie głosowań ws. aborcji

Radna Krakowa Anna Szybist zdecydowała o opuszczeniu Platformy Obywatelskiej. Jest to pokłosie ostatnich głośnych głosowań w sprawie aborcji. Jej zdaniem posłowie PO przyczynili się do naruszenia zasad demokracji, czyli "władzy większości z poszanowaniem praw mniejszości". „Potwierdza się to o czym już mówiłem: Platforma Obywatelska w Krakowie idzie na dno!” – napisał na Twitterze Marcin Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.