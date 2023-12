Nowe miasta w Polsce. Duże zmiany od 1 stycznia 2024 r.

"Do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęło 50 wniosków organów samorządu terytorialnego stopnia gminnego dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy" – przekazano w lipcu w uzasadnieniu do projektu Rady Ministrów.

O przyznaniu gminie lub miejscowości statusu miasta decyduje pięć kryteriów: liczba mieszkańców (miasto nie może mieć mniej niż 2000 mieszkańców); posiadanie praw miejskich w przeszłości; wykazanie, że przynajmniej 60 proc. mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej; wyodrębnione centrum oraz niezbędna infrastruktura techniczna (wodociągi i kanalizacja).

Nowe miasta w Polsce od 1 stycznia 2024 r.

1 stycznia 2024 r. przybędzie aż 34 nowych miast w Polsce. Na mapie Polski będzie więc łącznie 1013 miast. Najwięcej miast – 11 – zyska województwo mazowieckie.

Status miasta uzyskają: