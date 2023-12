Gwiazda TVP ma nową pracę. Dostał dyrektorskie stanowisko w TV Republika

W ostatnich dniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Rolę TVP Info szybko przejęła Telewizja Republika, która od środy 20 grudnia nadaje pasma specjalne na temat przejęcia mediów publicznych, które trwają po kilkanaście godzin dziennie.

Dziś już wiadomo, że większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media donoszą z kolei o powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Michał Rachoń wraca do Telewizji Republika. Dostał ważne stanowisko

Jak donoszą Wirtualne Media, jeden z czołowych prezenterów TVP Info, Michał Rachoń, na stałe dołączył do zespołu Telewizji Republika. W czwartek objął tam stanowisko dyrektora programowego. W stacji będzie prowadził też swój program "Jedziemy", a także kontynuację "Rock Rachon" emitowanego w TVP World.

Informację o nowej posadzie Michała Rachonia potwierdził portalowi Wirtulanemedia.pl Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika.

– Będzie zajmował się kontentem: pomysłami na programy, doborem gości – wyliczał Sakiewicz.

Gwiazdor TVP Info z dwoma programami w TV Republika

Michał Rachoń jeszcze 20 grudnia pojawił się na antenie TV Republika, gdzie relacjonował na bieżąco, co dzieje się w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W czwartek wieczorem przeprowadził tam wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Z kolei już od czwartku 21 grudnia o godz. 7.30, prowadzi w TV Republika kontynuację swojego porannego programu "#Jedziemy" i "#Jedziemy dalej" z TVP Info. Ostatnio zapowiedział, że to nie jedyny format, którego będzie gospodarzem w nowej stacji.

– To chyba dobry moment, w którym możemy ogłosić, że po likwidacji TVP World również w naszym paśmie będą emitowane programy, które państwo znają, w tym nowa wersja programu "Rock Rachon" – "We’re rolling". Więc jeśli mają państwo swoich przyjaciół, znajomych za granicą, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje w Polsce, to na antenie Telewizji Republika można – zachęcał.

Do TVP Info Michał Rachoń przeszedł na początku 2016 roku, krótko po tym jak prezesem Telewizji Polskiej został Jacek Kurski.

Czytaj też:

TV Republika triumfuje po zmianach w TVP. Historyczny rekordCzytaj też:

Szokujące doniesienia z siedziby TVP. "Policja sprawdza bagażniki"Czytaj też:

Ulubiony prezenter telewizyjny Polaków. W czołówce również dziennikarze "starej" TVP