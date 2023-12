Dzisiaj rusza TVP Info. Ogromna rewolucja w ramówce

Według medialnych doniesień, w środę w siedzibie TVP doszło do spotkania pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej z nową dyrekcją TAI. Na Woronicza miało stawić się ok. 150 osób. To właśnie na tym spotkaniu miały zapaść pierwsze decyzje dotyczące kanału TVP Info. Przypomnijmy, że został on wyłączony (podobnie jak strona internetowa tvpinfo.pl) 20 grudnia, po tym jak minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o odwołaniu prezesów mediów publicznych.

TVP Info wraca na antenę

Jak podał portal Onet, podczas spotkania ustalono, że TVP Info wkrótce wznowi nadawanie. Według zapowiedzi ma do tego dojść jeszcze dzisiaj. Wiadomo również, że nazwa kanału ma zostać zachowana. Emisja będzie odbywać się ze studia przy ulicy Woronicza, choć do tej pory odbywało się to w budynku przy pl. Powstańców Warszawy.

– Wiem, jak wyglądało przez ostatnie lata TVP Info, bo nie tylko je oglądałem, ale nieraz o nim pisałem. Chcielibyśmy to zmienić i znowu zacząć robić normalną telewizję. Tak jak powiedział Marek Czyż w tym krótkim przemówieniu parę dni temu, żeby tworzyć nie obraz malowany takimi czy innymi barwami, tylko fotografię tego, co przynosi każdy dzień. Tak będziemy chcieli to robić – powiedział nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór.

Rewolucja w ramówce. Co się zmieni?

Wirtualne Media donoszą teraz, że nowa ramówka TVP Info przeszła prawdziwą rewolucję. Nie będzie w niej programów tworzonych przez dziennikarzy "Sieci" i "Gazety Polskiej". Na antenie nie zobaczymy m.in. braci Karnowskich, Piotra Nisztora, Doroty Kani czy Jakuba Maciejewskiego. Znikną też dobrze znane widzom programy.

Jak podkreśla źródło serwisu, na spotkaniu z nowym szefem TAI nie było "znanych twarzy". – Nie rozpoznałem nikogo znanego z "dawnego" TVP Info czy "Wiadomości". W tej grupie były też osoby, które dopiero zadebiutują w "nowej" TVP – twierdzi dziennikarz, który uczestniczył w spotkaniu.

Już wcześniej media donosiły o zdjęciu z anteny TVP Info programów "W tyle wizji" i "W tyle wizji extra". Programy Michała Rachonia – "#Jedziemy" i "#Jedziemy dalej" zostały przez niego przeniesione do Telewizji Republika, gdzie objął właśnie stanowisko dyrektora programowego.

Jednak to nie jedyne zmiany, które czekają widzów "nowego" TVP Info. Na antenie nie zobaczymy już serii reportaży Doroty Kani "Resortowe dzieci" nadawanych od marca w poniedziałki. Znika również prowadzony przez Jakuba Maciejewskiego cykl "Fakty czy kłamstwa?" (nadawano go we wtorki od czerwca). Nowe władze nie znalazły również miejsca dla "Demaskatorów" prowadzonych przez Wojciecha Muchę i Wojciecha Pokorę oraz "Śledczym okiem" Piotra Nisztora.

Ponadto z ramówki zdjęto: sobotni magazyn "Salon dziennikarski", prowadzony zwykle przez Michała lub Jacka Karnowskiego z "Sieci", oraz cykl "W kontrze" prowadzony ostatnio przez Annę Popek i Agnieszkę Siewiereniuk-Maciorowską.

Według doniesień Wirtualnych Mediów, nie będzie też już kolejnych odcinków programów Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg "W otwarte karty" i "Gdzie jest Pan Cogito".

Emitowany przed głównym wydaniem "Wiadomości" program "Jak oni kłamią" również nie doczeka się kontynuacji.

Niemal wszystkie programy znikają z anteny. Co w zamian?

Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, w zamian widzom TVP Info na razie nie proponuje się zbyt wiele. Utrzymane ma zostać pasmo publicystyczne po "19:30". Wśród prowadzących kanału, który ma ruszyć dzisiaj o 19.30 pojawią się m.in. Jarosław Kulczycki i Sławomir Siezieniewski.

"Autorskich programów w pierwszych tygodniach ma być niewiele, czas antenowy wypełnią przede wszystkim pasma informacyjno-publicystyczne. W ramówce wskazano też ponad godzinny program publicystyczny, startujący codziennie o godz. 20:15" – czytamy na portalu.

