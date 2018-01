Bogaty jak prezydent

Chociaż średnie wynagrodzenie na stanowisku prezydenta miasta to ok. 160 tys. zł brutto rocznie, to rekordziści przez lata sprawowania swoich urzędów dorobili się milionów. W ich oświadczeniach majątkowych za rok 2016 znajdują się kilkusetmetrowe domy, akcje największych spółek Skarbu Państwa, wynajmowane mieszkania, drogie auta, obligacje i – jak w przypadku Jacka Majchrowskiego czy Hanny Gronkiewicz- Waltz – również ordery, obrazy czy żaglówka. Zsumowany majątek pierwszej dziesiątki to prawie 33 mln zł. Tworząc ten ranking, posiłkowałem się aktualnymi i zatwierdzonymi oświadczeniami majątkowymi, w sumowaniu majątku nie uwzględniałem zaciągniętych kredytów. W wielu przypadkach zweryfikowałem i poprawiłem błędy merytoryczne dostępne w podobnych zestawieniach w innych mediach.