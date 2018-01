Sasin dementuje: Nie będzie wcześniejszych wyborów

– Nie, nie planujemy wcześniejszych wyborów. na ostatnim posiedzeniu głosowaliśmy budżet. Ten budżet zdobył poparcie 240 posłów, więc absolutnie solidna większość posłów przy 180 kilku głosach przeciwnych. To pokazuje że rząd dzisiaj ma ten komfort posiadania zdecydowanej większości parlamentarnej. Nie musi ciułać, zabiegać o każdy głos, tak jak to czasami w przeszłości bywało. Nie ma dzisiaj żadnego powodu żeby przyspieszać te wybory. Mamy jeszcze program do zrealizowania w tej kadencji – zapewnił Jacek Sasin.

Poseł stwierdził również, że obecnie nie ma planów, aby przyznać Antoniemu Macierewiczowi stanowisko Marszałka Sejmu.

– Minister Macierewicz pełnił już niezwykle ważną funkcję, nie tylko w tym rządzie który odszedł, premier Szydło, ale również zdarzało się ministrowi różne ważne funkcje pełnić i myślę że pewnie są jeszcze bardzo ważne funkcje przed ministrem Macierewiczem. W tej chwili minister koncentruje się na rzeczy niezwykle ważnej dla naszego państwa, czyli wyjaśnieniu przyczyn tragedii smoleńskiej – mówił.

Sasin przekonywał również, że obecnie nie ma planów likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji. Resortem ma pokierować sam Mateusz Morawiecki.

– W tej chwili premier zdecydował że będzie sam osobiście kierował tym ministerstwem. Premier ma już takie doświadczenia, bo przez kilka tygodni kierował jednocześnie Ministerstwem Finansów i Rozwoju. W tej chwili zdecydował że będzie kierował Ministerstwem Cyfryzacji. Jest również wyznaczony minister który będzie na co dzień kierował pracą resortu. To minister Zagórski – przekazał Sasin.

Czytaj także:

Rekordowe poparcie PiS, opozycja w kryzysie [SONDAŻ]Czytaj także:

Sasin szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów