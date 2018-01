Stuhr gani opozycję: Gdzie do jasnej cholery są te pacynki w trakcie obrad wybrańców narodu...?!

W minioną środę Sejm zajmował się dwoma obywatelskimi projektami dotyczącymi aborcji. Jeden z nich zakładał liberalizację prawa w tym zakresie, drugi zwiększenie ochrony życia poczętego. Tylko ten drugi projekt został jednak skierowany do dalszych prac w komisji. Przyczyną odrzucenia projektu "Ratujmy kobiety" w pierwszym czytaniu była w ogromnej mierze postawa posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Część z nich albo nie była obecna albo wyjęła karty do głosowania. W konsekwencji - mimo wsparcia dla projektu ze strony PiS - zabrakło 9 głosów aby projekt przeszedł.

Zachowanie posłów opozycji w ostrych słowach skomentował aktor Maciej Stuhr. "Abstrahując od wyników głosowań ostatnimi czasy w sejmie, czy ktoś może mi wyjaśnić jedną rzecz? Bo jak aktor ma spektakl, to raczej powinien być w teatrze... Jak kolejarz prowadzi pociąg, to lepiej żeby siedział w kabinie lokomotywy... Gdzie do jasnej cholery są te pacynki w trakcie obrad wybrańców narodu...?!" – zapytał aktor.

Przypomnijmy, że porażka opozycji w tym zakresie wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi w szeregach partii. W Nowoczesnej posypały się nagany i kary finansowe, trzech posłów zawiesiło swoje członkostwo w klubie, zaś Platforma Obywatelska podjęła decyzję o wykluczeniu z partii trzech parlamentarzystów.