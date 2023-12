Prezydent wygłosi orędzie w Sylwestra. Mastalerek ujawnił, o czym powie

– Prezydent będzie mówił o mijającym roku, ale oczywiście powie też o planach na następny rok. Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa – mówił współpracownik prezydenta w programie "Tłit" w WP.

Jak wskazał, "wątków politycznych nie zabraknie". – Mamy do czynienia z nową sytuacją, z sytuacją kohabitacji. Prezydent, według mojej wiedzy, podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, do tego, żeby w najważniejszych sprawach współpracować – przekazał Marcin Mastalerek.

Spotkanie KRRiT z prezydentem. Przed Radą ważne zadanie

W piątek odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. "W Pałacu Prezydenckim na prośbę skierowaną przez przewodniczącego KRRiT odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Podczas spotkania członkowie KRRiT przedstawili opinię na temat sytuacji w mediach publicznych. Konkluzje ze spotkania są następujące: konieczna jest naprawa mediów publicznych, a sprawa ta musi być niezwłocznie rozwiązana" – przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Poinformowało, że ustalono, "iż KRRiT jako organ konstytucyjny i do tego powołany przygotuje projekt uchwały a po jego podjęciu zaprezentuje rozwiązania Panu Prezydentowi oraz Radzie Ministrów".

KRRiT przyjęła stanowisko w sprawie spółek mediów publicznych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przyjęła stanowisko ws postawienia spółek mediów publicznych w stan likwidacji. "Podczas dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła Stanowisko w sprawie bezprawnego rozwiązania spółek mediów publicznych i postawienia ich w stan likwidacji" – napisał Maciej Świrski na Twitterze.

Jak przekazał, za przyjęciem stanowiska głosowali: dr Agnieszka Glapiak, dr hab. prof. AKSIM Hanna Karp, Marzena Paczuska oraz właśnie Świrski – przewodniczący gremium. W środę Maciej Świrski powiedział, że w jego ocenie decyzja w sprawie państwowych spółek medialnych jest bezprawna.

Przeciwny był Członek KRRiT dr hab. prof. UW Tadeusz Kowalski.

