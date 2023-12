TVP Info wznowiło nadawanie. Rozpoczęto od emisji programu "19.30"

Według medialnych doniesień, w środę w siedzibie TVP doszło do spotkania pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej z nową dyrekcją TAI. Na Woronicza miało stawić się około 150 osób. To właśnie na tym spotkaniu miały zapaść pierwsze decyzje dotyczące kanału TVP Info. Przypomnijmy, że został on wyłączony (podobnie jak strona internetowa TVP Info) 20 grudnia, po tym, jak minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął kontrowersyjną decyzję o odwołaniu prezesów mediów publicznych.

Nazwa kanału informacyjnego Telewizji Polskiej zostanie zachowana. Emisja będzie odbywać się ze studia przy ulicy Woronicza, choć do tej pory odbywała się w budynku przy placu Powstańców Warszawy.

TVP Info wróciło. Co się zmieni?

Ramówka TVP Info przeszła prawdziwą rewolucję. Nie będzie w niej programów tworzonych przez dziennikarzy "Sieci" i "Gazety Polskiej". Na antenie nie zobaczymy m.in. braci Karnowskich, Piotra Nisztora, Doroty Kani czy Jakuba Maciejewskiego. Znikną też dobrze znane widzom programy.

Już wcześniej media donosiły o zdjęciu z anteny TVP Info programów "W tyle wizji" i "W tyle wizji extra". Programy "#Jedziemy" i "#Jedziemy dalej" zostały przeniesione przez ich autora – Michała Rachonia – do Telewizji Republika.

Na piątek w TVP Info zaplanowano serwis informacyjny "19.30" (równocześnie w TVP1) oraz programy publicystyczne. – W państwa imieniu będziemy informować, zadawać pytania i komentować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie – zapowiedziała prowadząca "19.30" Joanna Dunikowska-Paź. Pierwszym gościem programu publicystycznego TVP Info był gen. Waldemar Skrzypczak. Były dowódca Wojsk Lądowych skomentował sprawę rosyjskiej rakiety, która przeleciała w piątek rano nad Polską.

Kolejny program poprowadził Jarosław Kulczycki, a na antenie pojawił się również reporter Marcin Antosiewicz.

Nie ma już "W tyle wizji". Marcin Wolski żegna się z widzami TVP Info. "Trochę smutno"

Nie ma już "W tyle wizji". Marcin Wolski żegna się z widzami TVP Info. "Trochę smutno"