Program 500+ zostanie poszerzony? Suski: To indywidualny pomysł Szydło, premier dowiedział się o nim z mediów

W trakcie wczorajszego spotkania z mieszkańcami Leszna wicepremier była pytana o przyszłość programu 500 Plus. Była szefowa rządu zapewniła, że będzie on kontynuowany. – Niewykluczone, że w 2019 r. uda się poszerzyć jego obecną formułę – dodała. Szydło podkreśliła, że będzie to zależało od wyników gospodarczych.

Do słów wicepremier Szydło odniósł się dziś na antenie Radia Plus Marek Suski. Polityk przyznał, że nic nie wie o takich planach i że nie dyskutowano także na ten temat na obradach rządu. Co ciekawe, nie wie o nich nawet premier Mateusz Morawiecki.

– To, myślę, jest na razie pomysł indywidualny Beaty Szydło. Nie jest mi znany ten pomysł – powiedział Suski, dodając że Mateusz Morawiecki dowiedział się o nim z mediów.