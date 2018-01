Maciej Materka kandydatem na szefa SKW

Oznacza to, że Maciej Materka, obecny szef Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, zastąpi na tej funkcji Piotra Bączka, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji. Bączek z kolei przeszedł do Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie jako doradca Mariusza Błaszczaka będzie zajmował się współpracą z podkomisją ds. katastrofy smoleńskiej.

Wcześniej media spekulowały, że nowym szefem SKW zostanie generał Robert Jędrychowski.

