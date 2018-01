Sędzia Kamińska: Nie uważamy się za lepszych od innych, ale nadzwyczajną kastą jesteśmy

Sędzia Kamińska zasłynęła swoim wystąpieniem na Kongresie Sędziów Polskich, w którym określiła środowisko sędziowskie jako „zupełnie nadzwyczajną kastę ludzi”. Określenie to było często przywoływane jako argument zwolenników reformy sądownictwa przeciwko temu środowisku. Dziś sędzia NSA na antenie Polsat News przekonywała, że jej słowa zostały wypaczone, ale że użyte przez nią określenie było jednak niezręczne.

– Nigdy, nikt z nas nie uważał, że jesteśmy w jakimkolwiek stopniu, czy w jakikolwiek sposób lepsi od innych ludzi – zaczęła Kamińska. –Natomiast powtórzę to: jesteśmy nadzwyczajną kastą – dodała. Sędzia tłumaczyła, że nie chodzi o kastę do której można dostać się przez urodzenie, ale przez wyjątkowo ciężką pracę. – W jakimś sensie jesteśmy niezwykli, bo od kilkudziesięciu lat, wbrew politykom, którzy robią wszystkie reformy wbrew obywatelom i obok tego co jest naprawdę potrzebne, staramy się opanować ten chaos, który powodują właśnie politycy - władza wykonawcza i ustawodawcza – wskazywała.

To jednak nie koniec peanów pod adresem własnego środowiska. Gość Polsat News stwierdził także, że "sędziowie pracują ponad siły" i w odróżnieniu od polityków sędziowie "martwią się o państwo i o obywateli, a nie o słupki poparcia".

– Wszystkie winy władzy ustawodawczej i wykonawczej od lat zwalane są na sędziów, a my znosimy to z godnością i pracujemy ponad siły. To czy nie jesteśmy nadzwyczajni? – zakończyła pytaniem sędzia Kamińska.