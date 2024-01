Fala oburzenia po wypowiedzi Pietrzaka o imigrantach. Bodnar reaguje

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie paktu migracyjnego. Unijny projekt przewiduje "obowiązkową solidarność" z krajami UE, które doświadczają "presji migracyjnej".

– Tutaj mam okrutny żart z tymi imigrantami. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztutowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców. Nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają. Czyli nielegalne są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić, a mnie to denerwuje – powiedział na antenie Telewizji Republika satyryk i publicysta Jan Pietrzak.

"Okrutny żart" Pietrzaka. Bodnar reaguje

"Poprosiłem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie Telewizji Republika oraz o wszczęcie śledztwa" – poinformował za pośrednictwem portalu społecznościowego X (dawniej Twitter) minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Wcześniej Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przekazał, że złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Pietrzaka i Telewizję Republika.

twitter

Głos w sprawie zabrało również Muzeum Auschwitz. "Tragedia Auschwitz pokazuje, do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego człowieka. Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antymigracyjnej to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia" – czytamy w komunikacie.

twitter

Sprawa wywołała także lawinę komentarzy w sieci. Niektórzy internauci zwrócili uwagę na to, że w 2015 r. w mediach pojawiły się doniesienia o planach Niemiec dotyczących kwaterowania imigrantów na terenie byłych obozów koncentracyjnych.

Czytaj też:

