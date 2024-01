"Nie powinny być zakładnikami". Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia odpowiadają Sienkiewiczowi

W piątek minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

Wcześniej minister Sienkiewicz zdecydował o postawieniu Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. "W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela" – podało w komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia odpowiadają Sienkiewiczowi

W poniedziałek prezesi regionalnych rozgłośni Polskiego Radia opublikowali wspólne oświadczenie w sprawie decyzji Bartłomieja Sienkiewicza. Jak podkreślono, działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego są niezgodne z obowiązującymi przepisami i konstytucją.

"Wydaje się oczywiste, że rzeczywistym celem rzekomej »likwidacji« mediów publicznych jest jedynie doprowadzenie do szybkich zmian personalnych w Zarządach Spółek. Tymczasem, według wciąż obowiązujących przepisów, jedyną instytucją, która może podejmować decyzje personalne, w tym powoływać i odwoływać Zarządy i Rady Nadzorcze spółek publicznej radiofonii, jest Rada Mediów Narodowych" – czytamy.

Jak wskazano, regionalne radiowe media publiczne nie powinny być zakładnikami kolejnej odsłony sporu politycznego, który tym razem może doprowadzić do znacznego ich osłabienia, a może i z czasem rzeczywistej likwidacji. "Misja publiczna to nie tylko docieranie do odbiorców z informacją i wartościowymi treściami. To także znajdowanie na gruncie lokalnym tego, co warte promowania i upowszechniania, a co często nie jest interesujące dla komercyjnych mediów głównego nurtu. Jeśli więc misji tej nie wypełnią lokalne media publiczne – nie będzie tego robić nikt" – napisano.

"Nie odmawiając większości parlamentarnej prawa do wprowadzania zmian także w systemie mediów publicznych wzywamy, by odbywało się to z poszanowaniem i w granicach obowiązującego prawa i z troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej. Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia są z pewnością jego istotną częścią. Zwracamy jednak uwagę, że w sytuacji działań niezgodnych z prawem, legalnie działające władze regionalnej radiofonii publicznej są zobowiązane stać na straży prawa i dbać o interes powierzonych im spółek. Dlatego też apelujemy o podjęcie konstruktywnych rozmów – przede wszystkim przez Prezydenta Andrzeja Dudę i Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska – w celu wypracowania stanowiska respektującego prawo i interesy wszystkich stron" – podkreślili przedstawiciele 14 ośrodków Polskiego Radia. Pod oświadczeniem nie podpisali się szefowie Radia Katowice, Radia Opole i Radia Wrocław.

