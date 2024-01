"Po raz pierwszy od ośmiu lat". Sylwester Polsatu wygrał z imprezą TVP

Średnia widownia transmitowanej w Polsacie, Polsacie News i Polsacie 2 "Sylwestrowej Mocy Przebojów" wyniosła 2,82 mln osób, a "Sylwestra z Dwójką" na antenach TVP2 i TVP Polonia – 2,77 mln – przekazał portal Wirtualnemedia.pl, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement.

Sylwester Polsatu wygrał z imprezą Telewizji Polskiej po raz pierwszy od ośmiu lat (choć w przypadku porównania samych głównych anten, nadal wyższe wyniki miała TVP2 nad Polsatem). Po raz ostatni widowisko Polsatu miało wyższe wyniki od koncertu TVP w 2015 r. W latach 2016 – 2022 liderem oglądalności był "Sylwester Marzeń" w telewizji publicznej.

Sylwester Polsatu i TVP. Zaskakujące wyniki oglądalności

– Ta edycja "Sylwestrowej Mocy Przebojów" pokazała, że magia muzyki potrafi zdziałać cuda i jest ogniwem łączącym ludzi bez względu na wiek. Wystarczyło spojrzeć na zgromadzoną pod sceną publiczność. Artyści na scenie prezentowani różne gatunki muzyczne i piosenki kochane przez różne pokolenia – skomentowała członek rady nadzorczej Polsatu Nina Terentiew.

Jak zauważył portal Wirtualnemedia.pl, o ile Polsat promował "Sylwestrową Moc Przebojów" w swoich kanałach podobnie jak w latach poprzednich, to po "zmianie władzy" w TVP, impreza telewizyjnej "Dwójki" nie była już tak mocno promowana – o koncercie nie mówiono w programie informacyjnym TVP1 "19.30".

Nie będzie już "Sylwestra Marzeń"

Po "zmianie władz" Telewizja Polska nie pokaże już imprezy sylwestrowej pod nazwą "Sylwester Marzeń". Impreza była organizowana przez TVP w Zakopanem od 2016 r. (nie odbyła się w tym okresie tylko raz, w czasie pandemii koronawirusa, w 2020 r. – wówczas koncert został przeniesiony do Amfiteatru w Ostródzie). Długo nie było wiadomo, czy wydarzenie w podobnej formie dojdzie do skutku też w tym roku. Okazało się jednak, że tegoroczny sylwestrowy koncert TVP również odbył się w stolicy polskich Tatr.

W rozmowie z "Faktem" Joanna Kurska, odnosząc się do zmian w Telewizji Polskiej, odniosła się do tematu "Sylwestra Marzeń". Zaapelowała do nowych władz o zmianę nazwy, którą sama wymyśliła. Zaznaczyła, że nie chciałaby, aby była ona kojarzona z "nową" telewizją. Okazało się, że Telewizja Polska zmieniła nazwę imprezy sylwestrowej. Zamiast "Sylwestra Marzeń z Dwójką", koncert w Zakopanem wrócił do poprzedniej nazwy – "Sylwester z Dwójką".

