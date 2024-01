Twarz "Wydarzeń" Polsatu przechodzi do TVP. Pracowała już w mediach publicznych

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Z anteny zniknęły także "Wiadomości" TVP.

Nowe "Wiadomości" w TVP. Teraz to "19:30"

W środę 20 grudnia w studiu "Wiadomości" pojawili się m.in. Michał Rachoń, Bronisław Wildstein, prezes IPN Karol Nawrocki, szefowie TAI i "Wiadomości", a także reporterzy programu. Całość pokazała Telewizja Republika. Tymczasem o godz. 19.30 w TVP 1 oraz w TVP Info pojawił się krótki komunikat Marka Czyża dotyczący zmian w stacji.

Program na anteny TVP powrócił w nowej odsłonie w czwartek 21 grudnia. "19:30" – tak nazywa się od tego dnia nowa odsłona "Wiadomości" TVP. W pierwszym programie najwięcej miejsca poświęcono zmianom w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej.

Szefem redakcji nowego formatu jest Paweł Płuska, poprzednio przez wiele lat związany z "Faktami" TVN. Pierwsze dwa wydania prowadził Marek Czyż, a w sobotę jako prowadząca zadebiutowała Joanna Dunikowska-Paź.

Transfery do TVP. Dołączy znana dziennikarka z Polsatu

Do Telewizji Polskiej przeszło już kilku dziennikarzy Grupy Polsat. Małgorzata Nowicka-Aftowicz zajmuje się teraz przygotowywaniem materiałów społecznych do nowego programu informacyjnego TVP1 "19.30". Do programu informacyjnego Telewizji Polskiej dołączyła też Milena Bobrowska, która w Polsat News zajmowała się m.in. tematyką medyczną. Od 1 stycznia publicystykę TVP Info prowadzi z kolei Piotr Jędrzejek. Pod koniec 2023 roku w mediach pojawiła się też informacja, że z Telewizją Polsat żegna się też prezenter pogody Jarosław Kret, który już wkrótce ma pojawić się w TVP. Jak donoszą Wirtualne Media, do transferu do telewizji publicznej szykują się prezenterzy kanału Wydarzenia 24: Bartosz Cebeńko i Wioleta Wramba.

Teraz z kolei media obiegła informacja, że Monika Sawka, prezenterka niektórych wydań "Wydarzeń" Polsatu, odchodzi ze stacji. Według portalu Wirtualnemedia.pl, ma dołączyć do nowego zespołu informacji Telewizji Polskiej.

– Nie komentuję sprawy – odpowiedziała krótko, pytana o sprawę przejścia do mediów publicznych.

Sawka dołączyła do redakcji Polsat News w 2018 roku. W roli gospodarza głównego wydania "Wydarzeń" można było zobaczyć ją o 2020 roku. Dziennikarka aktualnie zasila grono prowadzących "Wydarzeń 12:50" i "Wydarzeń 15:50". Pojawia się również na antenie stacji Wydarzenia 24.

