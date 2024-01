Niebezpieczny incydent na granicy. "Grupa migrantów rzucała płonącymi konarami drzew"

W 2021 r. Aleksandr Łukaszenka wywołał kryzys migracyjny. Białoruś zaczęła sprzedawać "wizy turystyczne" migrantom z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Przylatywali oni przede wszystkim do Mińska, skąd rozpoczynała się ich podróż do Europy Zachodniej przez Polskę. Tysiące próbowały nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Dochodziło do scen przemocy ze strony Białorusinów.

W efekcie Polska zdecydowała o budowie stałego ogrodzenia na granicy.

Nie ustają ataki na granicy

"W niedzielę 31.12.2023 r. na odcinku ochranianym przez PSG Dubicze-Cerkiewne grupa migrantów, którym nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy z Białorusią, rzucała w stronę patroli polskich służb kamieniami oraz płonącymi konarami drzew. Nikt nie ucierpiał" – przekazała we wtorek za pośrednictwem portalu X Straż Graniczna.

Na nagraniu widać, jak jeden z migrantów rzuca płonącym konarem w kierunku polskiego strażnika granicznego. Konar rozbił się o ogrodzenie na granicy.

Jak poinformowała Straż Graniczna, w poniedziałek do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi ośmiu cudzoziemców. Wszyscy na widok polskich patroli cofnęli się w głąb terytorium Białorusi. Funkcjonariusze z placówki w Michałowie (woj. podlaskie) zatrzymali dwóch obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy przyjechali po odbiór ośmiu Afgańczyków.

Według danych Straży Granicznej, w 2023 r. było około 26 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W lipcu odnotowano 3,8 tys. takich prób, w sierpniu – blisko 2,8 tys., we wrześniu – 1,1 tys., w październiku – 2 tys., a w listopadzie – 1,5 tys. W grudniu zauważalny był spadek – około 450 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Migranci zatrzymywani w 2023 r. na granicy Polski z Białorusią pochodzili z 53 krajów.

