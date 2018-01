Rano ekshumowano kolejną ofiarę katastrofy smoleńskiej

Do ekshumacji doszło dziś rano. Zofia Mamontowicz-Łojek pochowana była warszawskich Starych Powązkach.

Ekshumacje rozpoczęły się w połowie listopada 2016 r. Jako pierwszych ekshumowano Lecha i Marię Kaczyńskich. Do końca grudnia ubiegłego roku ekshumowano w sumie 11 osób. Po dwóch miesiącach przerwy, w marcu 2017 roku, ruszył kolejny etap ekshumacji. Od marca do końca czerwca ekshumowano kolejne 22 osoby. Po kolejnych dwóch miesiącach przerwy, we wrześniu i październiku przeprowadzono już 11 ekshumacji.

To 58. ekshumacja ofiary tej katastrofy; do kwietnia zaplanowane jest jeszcze 25 ekshumacji.

