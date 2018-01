Legutko: Decyzja PE ws. wycofania art. 7 wobec Polski niczego nie zmienia

Jak podaje serwis Onet.pl, powołując się na źródła w Polskiej Agencji Prasowej, "szefowie grup politycznych w PE zdecydowali, że PE wycofa się ze swojej procedury w sprawie art. 7 unijnego traktatu wobec Polski".

– Jeśli ktokolwiek będzie skłonny do ustępstw wśród instytucji europejskich, to myślę, że na ostatnim miejscu należy umieścić Parlament Europejski. Z punktu widzenia Polski jest to oczywiście korzystne wizerunkowo czy propagandowo. Natomiast, jeśli chodzi o meritum, to niczego nie zmienia – powiedział na antenie Radia Maryja, prof. Ryszard Legutko.

Europoseł PiS, stwierdził, że "najpierw zareagował Parlament Europejski, który przegłosował rezolucję wzywającą do przygotowania przez PE wniosku do Rady o uruchomienie art. 7 wobec Polski. Zastanawiano się, kto ma to sprawozdanie przygotować. Z rozmów wynikało, że Brytyjczyk z Partii Pracy, który jest przewodniczącym tej komisji". – Po tym ruch zrobiła Komisja Europejska, która już właściwie, może nie do końca formalnie, podjęła decyzję o uruchomieniu tego artykułu, czyli o wniesienie wniosku na posiedzenie Rady – mówił.

– Przewodniczący uznali, że jest to poniekąd bezprzedmiotowe (dublowanie tego, co i tak się dzieje) i dlatego z tego się wycofali. Jednak, żeby nie było już tak zupełnie dobrze, to muszą zaznaczyć swoje stanowisko i pewnie znowu przygotują jakąś rezolucję, równie kłamliwą i absurdalną, jak poprzednia – powiedział Legutko.