Były dziennikarz TVP: Nie mam zamiaru błagać o przebaczenie

W listopadzie Bartłomiej Graczak poinformował o zakończeniu współpracy z TVP Info oraz "Wiadomościami" TVP. – Zamierzam skończyć współpracę z TVP, ale nie rozstaję się z dziennikarstwem i mediami. Mam swoje plany, ale jest jeszcze za wcześnie, by o nich mówić – oznajmił dziennikarz w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Graczak współpracował z Telewizją Polską od 2016 r. Był reporterem "Wiadomości". Prowadził także programy informacyjne i publicystyczne na antenach TVP Info oraz TVP3.

"Nie mam zamiaru błagać o przebaczenie"

Bartłomiej Graczak poinformował w mediach społecznościowych o swoich nowych planach zawodowych. Dziennikarz przygotowuje własny kanał na platformie YouTube o tematyce społeczno-politycznej. – Wrócę do pracy reporterskiej w terenie, pokazując sprawy warte nagłośnienia. Politykę i polityków pokażemy też z innej, niecodziennej strony. Projekt częściowo sfinansujemy sami, ale liczymy też na wsparcie widzów, którzy często dopytują, gdzie będą mogli mnie zobaczyć. Odpowiadam więc: na YouTube, już całkiem niedługo – zapowiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Graczak opublikował we wtorek pierwsze wideo na TikToku.

twitter

"Nie aspiruję do tego, by mnie nagle łaskawością obdarzali ludzie Tuska, nie mam zamiaru się do Was łasić, błagać o przebaczenie i przyjęcie w Wasze szeregi. Chcę robić swoje media, na własnych zasadach i nikogo o nic nie prosić. To oczywiste, że gdy zaczynałem pracę w TVP i w jej trakcie, bliżej mi było poglądami do obozu konserwatywnego sprawującego władzę, tak jak ludziom z ekipy Sienkiewicza bliżej jest do obecnej władzy, czego redaktorzy Sygut, Sajór czy Czyż nie ukrywali przez lata. Chodzi o to jak się robi telewizję i czy można pracować zgodnie z własnymi przekonaniami. W dużej mierze mi się to udawało, ale niestety nie zawsze. Teraz wreszcie nie będę musiał iść na żadne kompromisy" – napisał na portalu X Bartłomiej Graczak.

twitterCzytaj też:

"Przeciwko likwidacji Placu". Adamczyk napisał list do pracowników TVPCzytaj też:

Niezadowolenie w nowej redakcji TVP. Nie chcą tam starej kadry