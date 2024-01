Kiepski start "nowego" TVP Info. Rekordowy spadek oglądalności

Pod koniec 2023 roku w siedzibie TVP miało dojść do spotkania pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej z nową dyrekcją TAI. Na Woronicza podobno stawiło się około 150 osób. To właśnie na tym spotkaniu miały zapaść pierwsze decyzje dotyczące kanału TVP Info. Przypomnijmy, że został on wyłączony (podobnie jak strona internetowa TVP Info) 20 grudnia, po tym, jak minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął kontrowersyjną decyzję o odwołaniu prezesów mediów publicznych.

Program powrócił na antenę w piątek 29 grudnia. Nazwa kanału informacyjnego Telewizji Polskiej została na razie zachowana. Emisja odbywa się ze studia przy ulicy Woronicza ze względu na brak dostępu do budynku przy placu Powstańców Warszawy. Ramówka TVP Info przeszła jednak prawdziwą rewolucję.

TVP Info wróciło. Co się zmieniło?

W TVP Info nie ma już programów tworzonych przez dziennikarzy "Sieci" i "Gazety Polskiej". Na antenie nie zobaczymy m.in. braci Karnowskich, Piotra Nisztora, Doroty Kani czy Jakuba Maciejewskiego. Zniknęły też dobrze znane widzom programy. Nie chodzi tylko o "W tyle wizji", czy "#Jedziemy". Na antenie nie zobaczymy już także serii reportaży "Resortowe dzieci". Znika również cykl "Fakty czy kłamstwa?". Nowe władze nie znalazły również miejsca dla "Demaskatorów" oraz "Śledczym okiem". Ponadto z ramówki zdjęto: sobotni magazyn "Salon dziennikarski" oraz cykl "W kontrze".

W piątek, po serwisie informacyjnym "19.30" na TVP Info pojawiło się pierwsze pasmo publicystyczne nowej odsłony telewizji. Pierwszym gościem był gen. Waldemar Skrzypczak. Były dowódca Wojsk Lądowych skomentował sprawę rosyjskiej rakiety, która przeleciała w piątek rano nad Polską.

Słaba oglądalność po przejęciu TVP

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, po czterech dniach po wznowieniu nadawania kanał TVP Info ma średnio 0,96 proc. udziału. Stacja zanotowała więc ogromny spadek oglądalności względem poprzedzającego okresu długofalowego.

W okresie od 1 stycznia do 19 grudnia dotychczasowa odsłona TVP Info notowała udziały na poziomie odpowiednio 5,08 proc., 1,91 proc. i 2,46 proc. W okresie od 29 grudnia do 1 stycznia SHRy stacji zmalały o odpowiednio 81,10 proc., 69,63 proc. i 75,20 proc.

Stacja przegrywa z TV Republika, Polsat News i Wydarzenia24

"Z danych telemetrycznych wynika, że w okresie od 29 grudnia ub.r. do 1 stycznia br. TVP Info było 19. najchętniej oglądaną stacją telewizyjną w Polsce. W kilku poprzednich dniach kanał TVP Info notował zerową oglądalność (pomiary stacji nie były dokonywane przez Nielsena, widownia została zakwalifikowana do tzw. „others”). W dniu wyłączenia sygnału (tj. w środę, 20 grudnia) udziały TVP Info wynosiły odpowiednio 0,87 proc., 0,41 proc. i 0,43 proc. (tego dnia stacja była monitorowana do godz. 11.18)" – czytamy na Wirtualnych Mediach.

TVP Info zajmuje obecnie dopiero piąte miejsce wśród stacji newsowych. Przegrywa z TVN24 (5,23 proc.), TV Republika (2,41 proc.), Polsat News (2,04 proc.) i Wydarzenia24 (1,04 proc.)

