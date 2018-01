Kukiz: Opozycja totalna pogubiła się już dawno

– To pewien odłam polityków, którzy chcą koniecznie wywalić tamtych i wziąć frukta. To nie są partie proobywatelskie. Totalna opozycja istnieje dla realizowania swoich interesów, a nie interesów obywateli – mówił Kukiz w kontekście działań opozycji. Jak dodał, on w przeciwieństwie do PO na pewnych płaszczyznach współpracować z PiS, np. w sprawie zdrowia.

Lider Kukiz'15 odniósł się także do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że podpisze on nowelizację Kodeksu Wyborczego. Paweł Kukiz ocenił: – Miałem cień nadziei że prezydent przynajmniej skieruje tę ustawę [kodeks wyborczy] do TK. Pamiętam że jeszcze przed II turą wyborów prezydenckich, kiedy prezydent również zabiegał o wsparcie wyborców, którzy głosowali na mnie, podkreślał w wywiadach że kwestia JOW-ów w parlamencie powinna być przynajmniej przedyskutowana. Tu żadnej dyskusji nie było, tylko podpisuje ustawę gdzie te JOW-y minimalizuje się nawet na poziomie gmin. Albo ma krótką pamięć albo po prostu jest niesłowny.