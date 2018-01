Macierewicz dementuje doniesienia o własnej partii. "To nie tyle kłamstwo, co próba destrukcji"

Próba rozbicia i destrukcji

Antoni Macierewicz w wywiadzie dla Telewizji Republika wskazał jasno: Wszelkie doniesienia i plotki dotyczące jego rzekomych planów budowania własnej siły politycznej, to "próba rozbicia realizowana przez funkcjonariuszy WSI i mało mądrych ludzi". – Aktywność byłych ludzi z WSI jest rzeczą niesłychanie istotną, znamienną i naturalną, bo to był zawsze aparat, który był ostatnią szansą rosyjską – powiedział były minister.

Jak dodał, środowisku temu zależy na zablokowaniu "dobrej zmiany" i utrudnieniu rozwoju Polski.

"Musimy wykorzystać szansę, którą nam dano"

Były minister obrony narodowej zapewnił o swoim wsparciu dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, a także dla swojego następcy na stanowisku, Mariusza Błaszczaka. – Zrobię wszystko co mogę, żeby wesprzeć te siły które dążą do tego, żeby w żadnym wypadku nie działo się nic innego jak kontynuacja i realizacja tego właśnie planu. To polska racja stanu. My zapłaciliśmy olbrzymią cenę za tę szansę, gigantyczną cenę. Gdyby zaistniało niebezpieczeństwo jej zmarnowania, to byłby to naprawdę największy dramat Polski – zaznaczył Antoni Macierewicz na antenie Telewizji Republika.

I podkreślił: – Dlatego moja odpowiedź brzmi: Tak, zrobię wszystko żeby to było kontynuowane. Oczywiście będę wspierał ministra Błaszczaka, on dzisiaj wylatuje do USA żeby kontynuować rozmowy, które były podjęte jeszcze przeze mnie i plan, który został przygotowany przez specjalny zespół, jaki do tego wyznaczyłem, młodych ludzi, ale wybitnie zdolnych, inteligentnych, którzy wraz ze sztabem generalnym pracowali nad przygotowaniem tego planu przez co najmniej pół roku.

Polska coraz bezpieczniejsza

Macierewicz odniósł się także do kwestii obronności. Jego zdaniem ostatnie dwa lata to znaczna poprawa w tej dziedzinie. – Trwają prace nad utworzeniem trwałych baz amerykańskich z ciężką dywizją w Polsce – 20 tys. żołnierzy – to bardzo pokaźna siła – powiedział polityk.

– Dla Rosji to co zostało zrealizowane w armii polskiej to katastrofa. To odrodzenie armii polskiej – dodał.