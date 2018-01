W Starachowicach upamiętniono Jadwigę Kaczyńską. Prezes PiS: Serdecznie za to dziękuję

W uroczystości uczestniczył prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz politycy tej partii.

– Mama zawsze mówiła, że tutaj w tym mieście mieszkało się lepiej, że tutaj ludzie byli sobie bliżsi, relacje były cieplejsze, że tu w jakiejś mierze ciągle pozostawała jej mała Ojczyzna – powiedział Kaczyński, Szef partii rządzącej podziękował radnym Starachowic, którzy nadali jego matce Honorowe Obywatelstwo miasta: – Jest dla mnie czymś niezmiernie ważnym to, że moja mama jest tutaj pamiętana, że jest Honorową Obywatelką Starachowic. Jeszcze raz chcę za to serdecznie podziękować.

Jarosław Kaczyński dodał: – Chciałbym też podziękować wszystkim księżom, którzy co roku uczestniczą w tej uroczystości, podziękować Państwu, że tutaj jesteście. Naprawdę moja wdzięczność jest ogromna i jest to dla mnie dowód na to, że to co w życiu ważne, to co kochamy, jest trwałe.