Warszawiacy dla małych Syryjczyków. Zebrano ponad 100 tysięcy złotych

– Dla mnie to jest oczywista sprawa, że kiedy komuś dzieje się krzywda, to biegniemy z pomocą, a dzieci są najbiedniejszymi, bezbronnymi ofiarami konfliktów – mówił restaurator Artur Jarczyński. To właśnie w jego restauracjach, do karty dań, na całą jesień ubiegłego roku wprowadzono "Bulgurki Julki" – specjalne danie przygotowane przez Ofira Vidavskiego i Julię Cymbaluk, laureatkę programu MasterChef Junior.

Specjalna menu dla Syrii

Pomysł zrealizowany przez Artura Jarczyńskiego i fundację Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej polegał na tym, że z jednej strony mieszkańcy Warszawy mogli skosztować potrawy, przyrządzonej na bazie kaszy bulgur i nawiązującej do kuchni Bliskiego Wschodu, a jednocześnie kupując Bulgurki, mogli wesprzeć finansowo Centrum Edukacyjne prowadzone przez Fundację PCPM na północy Libanu.

Efekt akcji "jaDANIE WSPIERANIE" przerósł chyba jednak oczekiwania jej organizatorów, bo Warszawiacy sfinansowali rok działania szkoły dla uchodźców z Syrii. Jak podała organizacja PCPM i władze miasta, w sumie w ośmiu restauracjach, dania spróbowało około 10 tysięcy gości, a zebrana kwota przekroczyła 100 tysięcy złotych (po odliczeniu kosztów produktów).

Za taką kwotę, z pomocą organizacji PCPM centrum edukacyjne może funkcjonować cały rok. Oznacza to możliwość nauki dla dzieci syryjskich uchodźców, które często nie mają szans na edukację w libańskich systemie edukacji, a dzięki dodatkowym zajęciom w centrum w Bire, nadrabiają nie tylko zaległy materiał, ale też uczą się niezbędnego do dalszej nauki i pracy w Libanie język francuski.

Czy to koniec akcji "jaDANIE WSPIERANIE"? Zapytany o to Artur Jarczyński, przyznał, że jest otwarty na kolejne takie działania.

Więcej o wsparciu dla uchodźców syryjskich w Libanie na stronie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Czytaj także:

Stracone pokolenie