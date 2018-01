Jaki: Polska była w sposób ordynarny okradana

Jaki zaznaczył, że Komisja Weryfikacyjna każdego dnia odkrywa kolejne elementy afery reprywatyzacyjnej. – Mecenas Zwierz była instruowana przez pracowników Ratusza. Chciała odpowiedzieć, ale się bała. Kombinowała jak nie odpowiedzieć na pytanie. To jest wszystko niezgodnie z prawem. Platforma mówi, opowiada w TVN-ie i na portalu gazeta.pl, że robi wszystko by wyjaśnić tą sprawę. Ale jak przychodzi do praktyki, to robią wszystko, żeby nic nie wyszło na jaw – dodał.

Wiceminister sprawiedliwości ocenił, że część ludzi stworzyła ogromne układy ludzkie. – Wyobraźmy sobie, że opozycja dochodzi do władzy. Zostaję zatrzymany na ulicy. Jaki jest mój argument? Mówię, że organy są niekonstytucyjne, że policja jest niekonstytucyjna. Tak się wprowadza chaos. Tak działa teraz opozycja. Albo nam zależy na państwie, albo nie i wprowadzamy chaos. Tak działają też sędziowie. Ludzie, którzy powinni świecić etyką i przykładem. Oni nie myślą o Polsce. Zachowanie pana Żurka to jest kpina. To pokazuje jak słabe mamy państwo. Niewyczyszczenie służb, kasta sędziowska, te wszystkie KRS-y... Ci ludzie pobudowali gigantyczne pokłady ludzkie. Będziemy potrzebować jeszcze jednej kadencji żeby przeorać ten stary system – powiedział.