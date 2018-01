Facebook usunął fanpage redakcji. Wszystko przez zdjęcie z Marszu Życia i Rodziny

O cenzurze na Facebooku słychać coraz głośniej. Popularny serwis społecznościowy zawiesza, blokuje i kasuje kolejne profile. Internauci skarżą się na taką sytuację, ale niewiele mogą zrobić. Kilka dni temu publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz poinformował, że popularny serwis społecznościowy Facebook zablokował również i jego konto. Powód? "Wiadomo dlaczego. Tylko pretekst mogli wymyślić bardziej inteligentny" - puentował Ziemkiewicz.

Tym razem Facebook usunął fanpage lokalnego portalu internetowego "Dzień Dobry Białystok", który miał ponad 34 tysiące fanów. Wszystko z powodu dwóch zdjęć z Marszu Życia i Rodziny w Białymstoku z 2016 roku. Co prawda widać na nich flagi ONR, które Facebook zwalcza, ale były to pojedyncze zdjęcia spośród kilkudziesięciu. – Zdjęcia nie były opatrzone żadnym komentarzem redakcyjnym. Po prostu była to fotogaleria z Marszu Życia i Rodziny, które Facebook uznał za niezgodne ze swoimi standardami – opisuje właścicielka i redaktor naczelna portalu Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska.

Co ciekawe, Facebook cały czas pobiera opłatę za promocję profilu... którego nie ma. – Po usunięciu konta redakcyjnego nie mam możliwości wejścia na fanpage i odpięcia karty. Chwilę po tym, jak zrobiłam screen, że fanpage jest nieaktywny, a reklama dalej działa i promuje fanpage, którego nie widać, cały fanpage został skasowany i nie zdążyłam nawet odpiąć karty – dodaje Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska.