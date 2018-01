Proszą, żeby Episkopat zabrał głos ws. adhortacji Amoris Laetitia. Petycja do abp. Gądeckiego

Petycja odnosi się do adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, która budzi wątpliwości nie tylko osób świeckich ale i duchownych. Przypomnijmy, że pytania w sprawie dokumentu skierowało do Papieża Franciszka czterech kardynałów. Do dziś Ojciec Święty nie zdecydował się na zakończenie dyskusji wewnątrz Kościoła. Autorzy petycji przypominają, że publikacja dokumentu spowodowała pojawienie się niepokojących interpretacji – w szczególności ze strony episkopatu niemieckiego – nagłaśnianych przez media i chętnie podchwytywanych przez niektóre grupy katolików, jakoby nauczanie Kościoła w wyżej wymienionych kwestiach uległo zmianie.

"Niestety, rozpowszechnianie tego typu opinii przyczynia się do coraz większego zamętu w duszach wielu wiernych, którzy pomimo presji rewolucji obyczajowej i relatywizacji zasad moralnych starają się nadal wytrwać w wierności nauce Chrystusa o małżeństwie" – czytamy w petycji. Jej autorzy podkreślają, że w tej wyjątkowo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się chrześcijańskie małżeństwa i rodziny, brak oficjalnego dokumentu wyraźnie potwierdzającego dotychczasowe stanowisko Kościoła we wspomnianych kwestiach, wyrażone między innymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II w adhortacji Familiaris Consortio, przyczynia się do rosnącej liczby zwątpień i odstępstw od wielowiekowej nauki i praktyki w odniesieniu do sakramentu małżeństwa i Eucharystii.

Petycja kończy się apelem: "Mając w pamięci zdecydowane stanowisko polskich biskupów, którzy podczas synodów poświęconych rodzinie odważnie stanęli w obronie nauczania Kościoła i duchowego dziedzictwa Papieża Polaka, z miłością i ufnością oczekuję potwierdzenia tegoż nauczania przez Konferencję Episkopatu Polski".