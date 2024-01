Znów skandal wokół TV Republika. Rachoń reaguje na słowa Marka Króla

Publicysta Marek Król sugerował w Telewizji Republika, by migrantów przybywających do Europy "czipować" albo wykonywać im tatuaże z numerami. Fragment jego wypowiedzi trafił do sieci, wywołując lawinę krytyki.

Tatuaże z numerami robili Niemcy więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Początkowo numer tatuowano na lewej piersi jeńca. W podobny sposób tatuowano polskich więźniów przeniesionych do Birkenau z Auschwitz I w marcu 1942 r., a także Żydów przywożonych w pierwszych transportach. Od wiosny 1942 r. władze obozu zaleciły tatuowanie numeru na przedramieniu lewej ręki.

Będzie zawiadomienie do prokuratury

Złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka Króla zapowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira. Wspomniany przez nią art. 256 Kodeksu karnego dotyczy publicznego propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

"Kolejna faszystowska wypowiedź na antenie TV Republika nawiązująca do zbrodni ludobójstwa. To nie ma prawa się powtórzyć, dlatego nie możemy być obojętni. (...) Auschwitz nie spadł z nieba" – stwierdziła Jachira we wpisie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).

Michał Rachoń: Nie zgadzamy się z wypowiedzią Marka Króla

Głos w sprawie zabrał Michał Rachoń, dyrektor programowy TV Republika. "Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie" – napisał na platformie X.

Według niego "europejska polityka imigracyjna jest groźna dla Polski i dla samej Europy, jednak nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice UE".



Jak podkreślił Rachoń, TV Republika jest "domem wolności słowa, ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od jej sytuacji prawnej czy okoliczności życiowych".

Takie samo stanowisko wyraził w mediach społecznościowych Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika.

Burza po słowach Jana Pietrzaka w TV Republika

To kolejny skandal wokół Telewizji Republika w ostatnich dniach. Wcześniej falę oburzenia wywołały słowa Jana Pietrzaka, który na antenie tej stacji mówił o działaniach rządu Niemiec związanych z przyjmowaniem nielegalnych migrantów.

– Tutaj mam okrutny żart z tymi imigrantami. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztutowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – powiedział.



Śledztwo w sprawie słów Pietrzaka wszczęła prokuratura. Poprosił o to minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

