Koniec Kukiz’15 w Podlaskiem? Działacze wolą Andruszkiewicza

– W październiku 2016 roku zostałem wybrany na przewodniczącego Stowarzyszenia Kukiz ’15 w województwie podlaskim, a dzisiaj chciałbym oficjalnie złożyć rezygnację z pełnienia tej funkcji – przekazał mediom Purwin podczas konferencji prasowej.

Były prezes stwierdził, że Kukiz’15 było już i tak martwe od dłuższego czasu.

– Nie płacone są składki, odeszło wielu członków, co formalnie oznacza, że stowarzyszenie nie ma prawa istnieć – mówił.

Podobno całe podlaskie struktury liczyły w ostatnim czasie ledwie około 10 członków.

Działacze wolą Andruszkiewicza

Purwin stwierdził ponadto, że decyzję o odejściu podjął w skutek ataków posłów Kukiz’15 wymierzonych w posła Adama Andruszkiewicza.

– Nie mogę zgodzić się na to, że stowarzyszenie, część jego członków, zaczyna mówić językiem totalnej opozycji, że szkalowane jest dobre imię posła Andruszkiewicza, z którym działałem od wielu lat – tłumaczył swoją decyzję.

W podobnym tonie wypowiadał się również członek zarządu stowarzyszenia – Marcin Zabłudowski. Obaj działacze zapowiedzieli, że chcą kontynuować współpracę z posłem Andruszkiewiczem, który dostał się do Sejmu z list Kukiz’15, ale następnie przystąpił do partii Kornela Morawieckiego Wolni i Solidarni.

– Na pewno będziemy wystawiać kogoś czy to w wyborach samorządowych, czy w wyborach do parlamentu i europarlamentu. Czy to będzie razem ze Zjednoczoną Prawicą czy to będą oddzielne listy? Myślę, że to będzie już decyzja posła Andruszkiewicza – zapowiedział Zabłudowski.

Brakuje lidera?

Zabłudowski dodał, że w Podlaskiem mogło dojść do rozpadu ruchu Kukiz’15, gdyż jego formuła zaczęła się wyczerpywać.

– Możliwe, że w Podlaskiem stowarzyszenie rozpadło się, bo zabrakło lidera albo dlatego, że formuła ruchu Kukiz ’15 się wyczerpuje, ponieważ nie trafia do mieszkańców naszego regionu, tak jak było to kiedyś – mówił.